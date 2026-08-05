На дорогах к Жыргалану и Сары-Жазу выявили ущерб на 171 миллион сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана выявила нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на строительство дорог в Иссык-Кульской области. Ущерб государству превысил 171 миллион сомов.

По данным надзорного органа, сотрудники дорожно-эксплуатационных предприятий № 11 и 4, а также госпредприятия «Кыргызавтожол-Тундук» привлекли ОсОО «Д.Т.» к строительству дороги к горнолыжной базе «Жыргалан» в Ак-Суйском районе и отсыпке гравием трассы Каркыра — Турук — Сары-Жаз в Тюпском районе.

Как установила проверка, компания не соответствовала квалификационным требованиям, не имела опыта аналогичных работ, а также необходимых финансовых и технических ресурсов.

Несмотря на это, на счет ОсОО перечислили крупные суммы из бюджета без гарантий исполнения договоров и документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

По версии следствия, полученные деньги компания использовала не по назначению — на цели, не связанные со строительством дорог.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества». Проводятся следственные действия.