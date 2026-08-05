Киев в огне: Россия нанесла массированный удар по складам

Ночной массированный ракетный удар и атака беспилотников привели к уничтожению крупных складских комплексов и логистических хабов ретейлеров в Киеве, Киевской области и Днепре. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Фото из интернета. Пожары в Киеве после ударов России

По их данным, в Днепре уничтожены склады украинских производителей товаров повседневного спроса, шоколадной продукции и продуктов питания. Огонь полностью уничтожил складской комплекс компании «Ласунка» — одного из крупнейших производителей мороженого в стране.

Уничтожен склад корпорации «Биосфера» площадью 6 тысяч квадратных метров, где хранилась продукция брендов «Фрекен Бок», Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa и ЛайKit, и поврежден комплекс компании Millennium.

В Киеве и Киевской области зафиксировали удары с применением до

30

ракет, включая

12

баллистических и гиперзвуковых ракет «Циркон». Поражены логистические центры «Новой почты» на Оболони и в Жулянах, склад маркетплейса «Розетка» в Броварах, а также складские помещения торговой сети «Эпицентр».

В Голосеевском районе украинской столицы зафиксировали утечку аммиака (NH3), из-за чего городские службы рекомендовали жителям закрыть окна.



Wildberries. С 18 июля, по разным оценкам, атакам подверглись около 20 складских помещений маркетплейса.

Кроме того, вчера закончилась 40-дневная операция, заявленная Владимиром Зеленским в конце июня 2026 года, как «операция влияния» на Россию для прекращения войны. Украина нанесла удары по не менее 25 НПЗ и других объектов нефтегазовой инфраструктуры и провела не менее 200 атак на танкеры и грузовые суда в Черном и Азовском морях.

РФ в ответ наносила удары по сухогрузам и другим кораблям в украинских портах Одессы, Николаева и Черноморска. Как пишет Reuters, российские атаки поставили под угрозу экспорт около половины прогнозируемого объема зерновых и масличных культур. Оценочные потери украинского аграрного сектора — от 1,5 до 3 миллиардов долларов до конца года.