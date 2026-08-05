«Позолоти ручку»: милиционер опозорил Кыргызстан перед туристом

Казахстанский путешественник Марат Садыков заявил о возможном вымогательстве денег со стороны сотрудника милиции в нашей стране. Об этом он рассказал после завершения 36-дневной автомобильной экспедиции по Кыргызстану, Таджикистану и Афганистану.

По словам туриста, инцидент произошел в Кордае перед пересечением кыргызско-казахской границы. Сотрудник милиции якобы остановил его автомобиль, не представился и потребовал документы.

Марат Садыков утверждает, что милиционер высказал несколько претензий к оборудованию машины. В частности, по его словам, сотрудник заявил, что на автомобиле должна быть только одна противотуманная фара, прикрытая чехлом.

«В конце концов он протянул руку в дверь с намеком «позолотить ручку». Я отдал ему оставшиеся сомы. Сумма была небольшой. Я был очень уставшим и не хотел спорить — хотел домой», — написал путешественник.

Он отметил, что за время поездок посетил более 20 стран Европы и Азии. Однако, по утверждению Марата Садыкова, с подобным отношением к казахстанским водителям ранее не сталкивался.

Официальных комментариев милиции по поводу заявления пока нет. Редакция готова предоставить ведомству возможность изложить свою позицию.