16:40
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит

Установили личность женщины, подозреваемой в нападении на сотрудницу муниципального предприятия «Ош-Тазалык». Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа на улице Раимбекова. Подозреваемую доставили в следственную службу отдела милиции «Ак-Буура».

УВД Оша
Фото УВД Оша

Ею оказалась безработная жительница микрорайона «Манас-Ата» 1992 года рождения.

По данным милиции, женщина рассказала, что в тот день употребляла алкоголь вместе с подругой. Из-за состояния опьянения она якобы не помнит произошедшего с работницей «Ош-Тазалыка».

Следствие продолжается. По его итогам будет принято процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384096/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
В Алае после массовой драки задержали семь человек
В Новопокровке неизвестные забросали камнями поезд Балыкчи — Бишкек
В Бишкеке участников конфликта в кафе задержали за мелкое хулиганство
В Бишкеке мужчина повздорил с водителем автобуса. Его задержали
Свыше полутора килограммов гашиша изъяли в ходе спецоперации в Ошской области
Выпускные под контролем: в Ошской области задействуют более 800 милиционеров
Установлены личности погибших при сходе селя на автодороге Ош — Алай
Незаконно пересекла границу и скрывалась два года. Иностранку задержали в Оше
В Бишкеке мужчину, справлявшего нужду на улице, водворили в ИВС
В Бишкеке напали на школьника. Идет доследственная проверка
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане рано утром произошло землетрясение В Кыргызстане рано утром произошло землетрясение
Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии Прокуратура России запросила для блогера Гусейна Гасанова шесть лет колонии
Мужчина потерял сознание на&nbsp;дороге в&nbsp;Чолпон-Ату. МВД проводит проверку Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Кыргызстан накроют сильные ливни&nbsp;&mdash; ожидаются сели и&nbsp;подтопления Кыргызстан накроют сильные ливни — ожидаются сели и подтопления
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
16:28
В Бишкеке некоторые банки не принимают наличные рубли. Ответ финучреждений В Бишкеке некоторые банки не принимают наличные рубли....
16:25
В Кыргызстане планируют обновить больницы в 40 районах
16:11
Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за соцсетями
16:09
В Джумгале мужчина забрал более 120 голов скота и скрылся
16:06
Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит