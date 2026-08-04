В Джумгале мужчина забрал более 120 голов скота и скрылся

В Джумгальском районе задержали жителя Бишкека, подозреваемого в крупном мошенничестве при покупке скота. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Нарынской области.

В милицию обратился житель села Тугол-Сай. По его словам, в октябре и ноябре 2023 года мужчина под предлогом покупки забрал у него 95 ягнят, 21 овцу, 5 бычков и корову.

Фото УВД Нарынской области. Подозреваемый в мошенничестве при покупке скота

Общая стоимость скота составила 1 миллион 510 тысяч сомов. Подозреваемый выплатил только 466 тысяч 800 сомов, а оставшиеся 1 миллион 43 тысячи 200 сомов не вернул и стал скрываться.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан житель Бишкека 1987 года рождения. Его доставили в Джумгальский РОВД и водворили в изолятор временного содержания.

Следствие проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.