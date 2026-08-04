Пять мешков марихуаны в багажнике. МВД Кыргызстана задержало наркогруппу

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в перевозке и продаже наркотиков каннабисной группы.

По данным ведомства, 26 июля в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрен автомобиль Toyota Camry под управлением Т.Ж.М., 1993 года рождения. В багажнике нашли пять мешков с марихуаной общим весом 28 килограммов 666 граммов.

В тот же день были задержаны еще трое подозреваемых — Э.Д.Д., 1994 года рождения, И.у.О., 1995 года рождения, и Б.К.М., 1984 года рождения.

Во время обысков по местам их проживания в Джумгальском районе Нарынской области милиционеры обнаружили еще 482 грамма марихуаны. Также изъяты предметы, которые, по версии следствия, использовались для изготовления наркотиков: марля, газовый баллон, конфорка и различные емкости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта» УК КР.

Следствие устанавливает других возможных участников группы и каналы поставки наркотиков.