Счетная палата выявила финансовые нарушения по итогам аудита трех ведомств

Совет Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрел результаты аудита исполнения бюджетов Министерства просвещения, Министерства науки, высшего образования и инноваций, а также Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По итогам проверок аудиторы пришли к выводу, что в целом использование бюджетных средств соответствует требованиям законодательства. Вместе с тем в деятельности всех трех ведомств выявлен ряд финансовых нарушений и недостатков, связанных с управлением государственными средствами.

Среди наиболее распространенных нарушений — недостатки при формировании и исполнении бюджета, выплаты без соблюдения установленного порядка и условий оплаты труда, завышение объемов строительных и ремонтных работ, сверхнормативные расходы, а также нарушения при ведении бухгалтерского учета и отчетности.

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций аудит также выявил нарушения при получении, распределении и расходовании бюджетных средств, использовании государственного имущества, проведении государственных закупок и организации строительно-ремонтных работ. По мнению Счетной палаты, выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости усиления внутреннего финансового контроля и совершенствования системы управления.

Проверка исполнения бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год показала, что при уточненном бюджете в размере 10,34 миллиарда сомов доходы фонда составили 10,6 миллиарда сомов, превысив план на 2,5 процента.

При этом расходы были исполнены лишь на 82,3 процента и составили 8,5 миллиарда сомов, что почти на 1,8 миллиарда сомов меньше запланированного. Кроме финансовых нарушений, аудиторы также зафиксировали нарушения при проведении государственных закупок.

По итогам всех проверок Счетная палата направила в адрес проверенных ведомств предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений, возмещению средств, подлежащих восстановлению, а также усилению финансовой дисциплины и внутреннего контроля за использованием бюджетных средств.