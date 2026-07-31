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Происшествия

В Ноокате завели дело на чиновников и бизнес из-за незаконной добычи гравия

Ошская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи песчано-гравийной смеси в Ноокатском районе и попустительства со стороны должностных лиц.

В ходе проверки надзорный орган установил, что недропользователи разрабатывали карьеры с превышением допустимой глубины, предусмотренной техническими проектами и государственными экологическими экспертизами.

Индивидуальный предприниматель О.М. углубил карьер до 9 метров и незаконно извлек 13 тысяч 100 кубических метров песчано-гравийной смеси. ОсОО «ЖБИ М-А» разработало объект до глубины 10 метров, добыв 20 тысяч кубических метров ископаемых.

Ошской природоохранной прокуратуры
Фото Ошской природоохранной прокуратуры. В Ноокате незаконно добывали гравий и песок

Совокупный объем незаконно извлеченной смеси составил 33 тысячи 100 кубических метров, а ее ориентировочная стоимость достигла 16 миллионов 750 тысяч сомов.

Кроме того, действия недропользователей нанесли государству налоговый ущерб в размере 1 миллиона 489,5 тысячи сомов. Общая сумма причиненного ущерба — 18 миллионов 239,5 тысячи сомов.

Следователи выяснили, что ответственные чиновники уполномоченных госорганов знали о нарушениях, однако не приняли мер по их пресечению.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводятся следственные действия, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383651/
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