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Происшествия

Миграционный кризис в Сеуте. Испания перебрасывает армию

Правительство Испании направило подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута после вторжения большого количества нелегальных мигрантов.

По данным испанского государственного телеканала TVE, границу пересекли от двух до трех тысяч человек. Зарубежные СМИ сообщают, что за последнюю неделю в город по морю прибыли около 1,5 тысячи мигрантов. Около 800 человек разбили лагерь рядом с временным центром содержания мигрантов, где уже находятся более 700 человек.

Как отмечают зарубежные издания, у побережья Сеуты обнаружили тела 18 утонувших мигрантов, а очередь на границе испанского анклава растянулась примерно на пять километров.

Стало известно, что Сеуту посетят премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о готовности Евросоюза оказать Испании поддержку.

По информации СМИ, власти Италии также рассматривают возможность временно ограничить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса.

Напомним, Сеута — испанский анклав на северном побережье Африки, который граничит с Марокко. В 2021 году город уже столкнулся с масштабным миграционным кризисом, когда за несколько дней его границу пересекли около 10 тысяч нелегальных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383640/
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