В Бишкеке пропала 44-летняя женщина. Она имеет инвалидность II группы

В Бишкеке разыскивают 44-летнюю Раушан Тыныстанову, которая 25 июля вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

С заявлением в милицию обратились родственники пропавшей. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.

Фото ГУВД

Рост женщины — около 157 сантиметров, телосложение худощавое. Она имеет инвалидность II группы, не слышит и не разговаривает.

В день исчезновения была одета в черное платье и обута в сандалии.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Раушан Тыныстановой, просят сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайшее отделение милиции.