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Происшествия

Забросали поезд Балыкчи — Бишкек камнями. Виновники задержаны

27 июля поступило сообщение о том, что в Иссык-Атинском районе неизвестные забросали камнями пассажирский поезд, в результате повреждены окна нескольких вагонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что инцидент произошел вблизи села Новопокровка.

В результате разыскных мероприятий, установлены лица, причастные к повреждению окон вагонов пассажирского поезда. Ими оказались жители села Новопокровка К.А., 2007 года рождения, Ж.А., 2011 года рождения, и С.Б., 2009 года рождения, которые признались, что бросали камни в окна вагонов.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В настоящее время по факту проводятся все необходимые следственные действия. По результатам проверки действиям указанных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383464/
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