В Бишкеке задержали двух сотрудников МЧС по делу о взятках

В Бишкеке задержаны двое должностных лиц столичного управления МЧС, подозреваемых в систематическом вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

Размер предполагаемых взяток составлял от 8 тысяч до 50 тысяч сомов, в зависимости от выявленных нарушений и сложности вопроса.

По версии следствия, сотрудники требовали деньги у представителей проектных организаций за положительное рассмотрение документации и подготовку экспертных заключений.

В ходе совместной операции Военной прокуратуры и ГКНБ задержаны один из руководителей управления М.И. и старший инспектор А.М. Их водворили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.