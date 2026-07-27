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Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан

В Египте задержан и экстрадирован в Узбекистан криминальный авторитет Георгий Сорокин, более известный в уголовной среде как Жора Ташкентский и Сорока.

Задержание разыскиваемого фигуранта произошло в городе Шарм-эль-Шейх. При нем находился фальшивый российский паспорт, с помощью которого он на протяжении многих лет беспрепятственно передвигался по разным странам.

По данным правоохранительных органов, уроженец Ташкента 1972 года рождения и мастер спорта начал свой криминальный путь в 1990 году, когда в возрасте 18 лет получил свой первый семилетний срок. В последующие годы он неоднократно отбывал наказания за преступления на территории Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и других государств. В списке его злодеяний значатся разбои, грабежи, вымогательства, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Причиной объявления в международный розыск стал эпизод 2021 года. Тогда Жора Ташкентский вместе с сообщниками путем угроз, избиений и применения насилия к членам семьи владельца отобрал у жителя Ташкента два дома общей стоимостью 350 тысяч долларов, переоформив недвижимость на своих подельников.

Жора Ташкентский занимал пятое место по СНГ в иерархии криминальных авторитетов. Общая его специализация — поставка наркотиков из Узбекистана в Москву, оборот огнестрельного оружия и автомобильные угоны. Через сеть криминальных группировок Жора Ташкентский занимался поставками наркотиков, продуктов, сигарет и проституток в тюрьмы на территории трех республик Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383197/
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