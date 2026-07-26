Трамп приказал прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак

Дональд Трамп отдал приказ военным прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США распорядился не проводить новые удары по ИРИ, прервав тем самым почти двухнедельную серию ежедневных атак.

На протяжении предыдущих 13 дней он ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов, говорится в публикации.

Решение Дональда Трампа, отмечает Axios, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.

Позже глава Белого дома заявил журналистам, что у него есть вариант продолжать удары или даже усиливать их, чтобы «уничтожить все, что у них есть». Однако он дал понять, что считает «более умной стратегией» заключить сделку с Ираном.