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Происшествия

Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов

Фото ГУОБДД

В Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД поступило обращение гражданина по вопросу отображения оплаченных штрафов в мобильном приложении «Тундук».

При рассмотрении обращения сотрудники ГУОБДД установили, что ранее этого гражданина по решению суда лишили права управления транспортом. Несмотря на это, он продолжал управлять автомобилем.

В ходе проверки выявили два факта управления транспортным средством в период действия лишения права управления. Для рассмотрения обращения гражданина пригласили в подразделение ГУОБДД, куда он прибыл на автомобиле.

Установлено, что после вступления судебного решения в законную силу водительское удостоверение не сдали в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава, как требует закон.

По выявленным фактам в отношении гражданина оформили протоколы о правонарушении. Общая сумма штрафов составила 70 тысяч сомов. Машину поместили на штрафную стоянку, водительское удостоверение изъяли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383022/
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