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Происшествия

В Бишкеке задержали автора публикаций с призывами к митингу

В Бишкеке задержали мужчину, которого подозревают в призывах к участию в незаконном митинге на площади Ала-Тоо через интернет.

По данным ГУВД столицы, во время мониторинга соцсетей сотрудники милиции выявили аккаунт Slivy_telegramm (ранее beksultankg99) в Threads. Через него, как стало известно, систематически распространяли «информацию негативного характера в отношении граждан Китая», а также публиковали призывы к противоправным действиям, в том числе к участию в незаконном митинге, который планировалось провести 23 июля на площади Ала-Тоо.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278 «Призывы к массовым беспорядкам, активному неповиновению законным требованиям представителей власти, насилию в отношении граждан» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили владельца аккаунта. Им оказался гражданин О.А., 2003 года рождения, которого доставили в следственную службу ГУВД Бишкека.

Во время следственных действий подозреваемый добровольно передал для осмотра мобильный телефон iPhone 14 Pro. Кроме того, сотрудники милиции изъяли еще три мобильных телефона и ноутбук, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решением Первомайского районного суда его заключили под стражу на два месяца в учреждение № 21 ГСИН.

В ГУВД столицы отметили, что следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383002/
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