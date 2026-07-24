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Происшествия

Жители Теплоключенки пожаловались на мутную воду с серым осадком

Жители села Теплоключенка Иссык-Кульской области пожаловались на качество питьевой воды. По их словам, уже второй день из кранов течет мутная вода серого цвета, напоминающая воду с примесью цемента.

Один из местных жителей сообщил, что такую воду невозможно использовать не только для питья, но и для бытовых нужд. Он выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации и обратился к ответственным службам с просьбой разъяснить причины ухудшения качества воды и принять меры для скорейшего устранения проблемы.

Жители надеются, что профильные службы проведут проверку и восстановят нормальное водоснабжение в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382862/
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