Жители Теплоключенки пожаловались на мутную воду с серым осадком

Жители села Теплоключенка Иссык-Кульской области пожаловались на качество питьевой воды. По их словам, уже второй день из кранов течет мутная вода серого цвета, напоминающая воду с примесью цемента.

Один из местных жителей сообщил, что такую воду невозможно использовать не только для питья, но и для бытовых нужд. Он выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации и обратился к ответственным службам с просьбой разъяснить причины ухудшения качества воды и принять меры для скорейшего устранения проблемы.