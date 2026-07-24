Житель Токтогульского района выращивал 54 куста опийного мака

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе УВД области, в Токтогульский районный отдел внутренних дел поступила оперативная информация о возможном незаконном выращивании и хранении наркотических средств жителем района.

Общий вес изъятых растений составил 4 килограмма 120 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий сотрудники милиции провели обыск во дворе подозреваемого. В результате были обнаружены и изъяты 340 граммов вещества темно-коричневого цвета, а также 54 куста опийного мака, которые, по данным милиции, выращивались незаконно.

После проведения необходимых проверок уголовное дело переквалифицировали по части 2 статьи 288 Уголовного кодекса — за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере.

Мужчина с инициалами М.Э.Р. был задержан в качестве подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время расследование продолжается.