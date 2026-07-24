В связи с разливом мазута, произошедшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Суусамырской долине, инспекторами Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Минприроды проведено обследование участка на 205-м километре автодороги Бишкек — Ош.

В ходе проверки установлено, что грузовой автомобиль, перевозивший мазут, попал в дорожно-транспортное происшествие и опрокинулся, вследствие чего на почву было разлито ориентировочно 4–5 тонн мазута.

По данному факту в соответствии с Кодексом о правонарушениях виновному лицу назначен административный штраф в размере 20 тысяч сомов.

Службой экологического и технического надзора Минприроды продолжаются контрольные мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности.