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Происшествия

Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Милиция задерживает жителей, перекрывших дорогу

Милиция начала задерживать жителей контура № 172, которые перекрыли внутреннюю дорогу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Жители новостройки сегодня вновь собрались, чтобы защитить свое имущество от сноса. Часть жителей перекрыла улицу, пытаясь преградить путь спецтехнике.

Собравшиеся потребовали встречи с президентом. Они скандировали: «Садыр Жапаров келсин!» («Пусть приедет Садыр Жапаров!»).

Напомним, ранее первый заместитель акима Октябрьского района столицы Майрамбек Адылбеков заявил, что в жилмассиве «Кок-Жар» сносу подлежат более 200 объектов. Накануне начали сносить заборы, магазины и дома, расположенные в контуре № 172, возле пересечения улиц Ахунбаева и Достоевского.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338686/
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