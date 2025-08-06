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Происшествия

Задержанный за попытку изнасилования дал взятку милиционеру

В УВД Ленинского района 2 августа обратилась 20-летняя девушка и попросила принять меры в отношении малознакомого парня. Утром того же дня на пересечении улиц Чортекова и Жаныл Баатыра в своем авто он пытался ее изнасиловать.

Правоохранители доставили в милицию подозреваемого 27-летнего С.Т.. Во время допроса мужчина дал взятку следователю за прекращение уголовного дела, но его задержали и возбудили дело по статье «Дача взятки» УК КР.

Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. По заявлению девушки начата доследственная проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338645/
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