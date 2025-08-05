МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров

В интернете распространяют поддельные видеозаписи, на которых якобы выступают сотрудники милиции, в том числе руководство МВД Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, видео сгенерировали с использованием технологий искусственного интеллекта и не имеют отношения к реальным обращениям.

Один из подобных роликов пресс-служба представила в качестве примера:

«Призываем граждан сохранять бдительность и критически относиться к информации, распространяемой в интернете. В случае сомнений обращайтесь к официальным источникам МВД», — говорится в сообщении.

По факту распространения фейкового контента инициирована проверка. По ее итогам будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в пресс-службе.