Замначальника одного из МТУ Бишкека задержан при получении взятки в $2,3 тысячи

Пресечена коррупционная схема в мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, задержан замначальника муниципального территориального управления «Нижняя Ала-Арча» Свердловского района столицы. Т.К.Ч. подозревается в систематическом вымогательстве взяток в крупном размере.

Установлено, что фигурант организовал незаконную схему по так называемому «крышеванию» стихийных точек по продаже горюче-смазочных материалов. Кроме того, он незаконно предоставлял в аренду муниципальные земельные участки в обмен на денежное вознаграждение.

Как отмечают в ГКНБ, 4 августа 2025 года в рамках расследования уголовного дела Т.К.Ч. задержан с поличным в служебном кабинете при получении взятки в $2,3 тысячи.

С учетом представленных неопровержимых доказательств он задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные аналогичные эпизоды с участием других причастных лиц.

ГКНБ напоминает о недопустимости коррупционных действий и предупреждает, что к нарушителям закона будут применяться жесткие меры вплоть до уголовной ответственности.

Граждан, ставших жертвами или свидетелями подобных преступлений, просят обращаться по номеру: 0(312) 62-05-85.