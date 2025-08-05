В КР приостановлена деятельность более десяти религиозных лагерей для детей

В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях были выявлены и пресечены незаконные курсы и лагеря религиозного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по делам религий и межэтническим отношениям.
Отмечается, что было выявлено 12 лагерей, чья деятельность была приостановлена после проверки:
- Айша Хумейра
- Худу камп
- Алиф батаса
- Аларабия
- Жаш муун
- Муун академия
- Зам Зам академия
- Нсб кидс
- Алиф академия
- Тартиил
- Кут травел
- Калем лидер
Также сообщается, что граждане, осуществлявшие незаконную религиозную деятельность (без соответствующей регистрации) оштрафованы.
Ведомство призвало родителей отправлять детей только в лагеря, организованные официально зарегистрированными религиозными организациями и учебными заведениями.