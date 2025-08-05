В КР приостановлена деятельность более десяти религиозных лагерей для детей

В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях были выявлены и пресечены незаконные курсы и лагеря религиозного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по делам религий и межэтническим отношениям.

Отмечается, что было выявлено 12 лагерей, чья деятельность была приостановлена после проверки:

Айша Хумейра

Худу камп

Алиф батаса

Аларабия

Жаш муун

Муун академия

Зам Зам академия

Нсб кидс

Алиф академия

Тартиил

Кут травел

Калем лидер

Также сообщается, что граждане, осуществлявшие незаконную религиозную деятельность (без соответствующей регистрации) оштрафованы.

Ведомство призвало родителей отправлять детей только в лагеря, организованные официально зарегистрированными религиозными организациями и учебными заведениями.