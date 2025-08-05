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В КР приостановлена деятельность более десяти религиозных лагерей для детей

В Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях были выявлены и пресечены незаконные курсы и лагеря религиозного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по делам религий и межэтническим отношениям.

Отмечается, что было выявлено 12 лагерей, чья деятельность была приостановлена после проверки:

  • Айша Хумейра
  • Худу камп
  • Алиф батаса
  • Аларабия
  • Жаш муун
  • Муун академия
  • Зам Зам академия
  • Нсб кидс
  • Алиф академия
  • Тартиил
  • Кут травел
  • Калем лидер

Также сообщается, что граждане, осуществлявшие незаконную религиозную деятельность (без соответствующей регистрации) оштрафованы.

Ведомство призвало родителей отправлять детей только в лагеря, организованные официально зарегистрированными религиозными организациями и учебными заведениями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338578/
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