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Происшествия

В Джалал-Абаде избили 16-летнего парня. Он скончался в больнице через 14 дней

В городе Джалал-Абад избили 16-летнего парня. Он скончался в больнице спустя две недели, сообщили  в соцсетях близкие погибшего.

По их словам, Биймырзу Бообекова избили трое парней 20 июля примерно в 3.00. Он пролежал 10 дней в реанимации и 4 дня в коме. Спасти его врачам не удалось.

В видеообращении родственники попросили провести справедливое расследование дела. Как отмечается, установили троих подозреваемых, однако только одного из них задержали. Это стало причиной публикации обращения к руководству правоохранительных органов.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области 24.kg рассказали, что сообщение в милицию поступило из больницы, куда доставили пострадавшего. 

21 июля факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и возбудили уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. В качестве подозреваемых задержали 18-летнего жителя Аксыйского района У.Т. и 17-летнего жителя Сузакского района О.А.. Решением Джалал-Абадского городского суда их заключили под стражу на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338544/
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