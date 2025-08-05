С ножом в руках гонялся за девушкой. В Бишкеке задержали подозреваемого

В сети появилось видео, на котором мужчина бежит за девушкой и что-то держит в руке за спиной. В описании говорится, что инцидент произошел в столичном жилмассиве «Кок-Жар» ночью 31 июля.

Девушка заверила, что парень появился перед ней внезапно, странно смеялся и в руке держал нож. Она испугалась, и, когда начала убегать, он погнался за ней.

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В УВД Октябрьского района столицы рассказали, что по факту возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. По подозрению задержали 19-летнего М.А., которого водворили в камеру временного содержания УВД Октябрьского района.