По подозрению в вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты КР

По факту вымогательства взятки задержан инспектор южного подразделения Счетной палаты Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 9 июля в городе Ош глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание с руководителями местных органов власти. Во время него он задал вопрос начальнику территориального подразделения Счетной палаты КР по городу Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям Азиму Кожомуратову о причастности его подчиненных к коррупции. Последний ответил, что его инспекторы взятки не берут и готов уйти в отставку, если подтвердится обратное.

ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки в сумме 700 тысяч сомов задержал государственного инспектора Счетной палаты Б.М.Ы. и его посредника.





По факту возбудили уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР, ведется следствие.

После ареста подчиненного Азим Кожомуратов написал заявление об увольнении по собственному желанию.