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По подозрению в вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты КР

По факту вымогательства взятки задержан инспектор южного подразделения Счетной палаты Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 9 июля в городе Ош глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание с руководителями местных органов власти. Во время него он задал вопрос начальнику территориального подразделения Счетной палаты КР по городу Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям Азиму Кожомуратову о причастности его подчиненных к коррупции. Последний ответил, что его инспекторы взятки не берут и готов уйти в отставку, если подтвердится обратное.

ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки в сумме 700 тысяч сомов задержал государственного инспектора Счетной палаты Б.М.Ы. и его посредника.

Установлено, что инспектор Счетной палаты в ходе аудиторской проверки органов местного самоуправления Тогуз-Тороуского района выявил незначительные финансовые нарушения в одном из айыл окмоту. После он якобы начал вымогать у главного бухгалтера 700 тысяч сомов за их сокрытие.

По факту возбудили уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР, ведется следствие.

После ареста подчиненного Азим Кожомуратов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338534/
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