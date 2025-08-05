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Происшествия

Генпрокуратура вернула в собственность государства ряд объектов в Токтогуле

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области в государственную собственность возвращены социальные объекты и пастбищные земли. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, ранее в частную собственность были незаконно переданы:

  • земельный участок размером 0,4 гектара и здание в 22,56 квадратных метра в селе Озгоруш стоимостью 1 миллион 473 тысячи 750 сомов;
  • участок площадью 0,15 гектара в селе Ак-Тектир стоимостью 500 тысяч 850 сомов;
  • участок пастбищного фонда площадью 0,20 гектара стоимостью 1 миллион 358 тысяч 108 сомов;

В результате принятых прокуратурой мер объекты общей стоимостью 3,3 миллиона сомов возвращены в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338533/
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