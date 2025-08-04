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Происшествия

С комбината в Кадамжае пытались вывезти сурьмяной концентрат на $600 тысяч

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении попытки кражи крупной партии концентрата с территории Кадамжайского сурьмяного комбината в Баткенской области.

По данным ведомства, была получена оперативная информация о незаконном вывозе более 22,5 тонны сурьмяного концентрата. По предварительной оценке, стоимость сырья после извлечения сурьмы составит примерно $600 тысяч.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 292 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК КР.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий выявлен факт преступного сговора между гражданами КР в лице Д.Д.С., О.А.Э. и Б.М.К. с целью кражи сурьмяного концентрата с территории КСК и попытки ее реализации», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что продолжаются комплексные мероприятия по установлению других фактов, связанных с незаконной реализацией сильнодействующих или ядовитых веществ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338476/
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