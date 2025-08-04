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Происшествия

В Оше сносят бизнес объекты бывших высокопоставленных чиновников вдоль Ак-Бууры

В Оше сносят бизнес объекты бывших высокопоставленных чиновников, построенных в заповедной зоне реки Ак-Буура. Об этом стало известно во время прямого эфира пресс-службы мэрии.

Под демонтаж попали ресторан «Байсан» экс-спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова, стоматологическая клиника «Эрдент», принадлежащая налоговику Эрмеку Чоюнову, коммерческий объект экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова, зоны отдыха, принадлежащие экс-депутату ЖК Урмат Аманбаевой и бывшему послу Кыргызстана в США Бакыту Аманбаеву.

По данным пресс-службы мэрии, водоохранная зона должна составлять 50 метров, однако эта территория застроена коммерческими объектами — ресторанами, частными медцентрами и другими заведениями.

Владельцам бизнес объектов были выданы предписания о добровольном сносе, но этого сделано не было. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338471/
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