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Задержаны подозреваемые в коррупции сотрудники департамента при мэрии Кызыл-Кии

По факту коррупционных нарушений при реализации тендерных проектов со стороны должностных лиц Департамента муниципальной службы при мэрии города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках оперативно-следственных мероприятий установлено, что директор и сотрудник департамента с 2023 по 2024 год, действуя в сговоре с представителями различных подрядных организаций, при организации тендеров на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ, проводили конкурсы формально. В результате победителями становились аффилированные компании.

В результате из бюджета перечислены около 4 миллионов сомов на расчетные счета подставных компаний, которые обязательства, предусмотренные условиями заключенных договоров, не выполнили до сих пор.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о фактах неправомерного расходования бюджетных средств, наличии признаков аффилированности участников тендерных процедур, завышения стоимости предоставляемых услуг и нарушениях законодательства», — отметили в ГКНБ.

Директор и сотрудник ДМС при мэрии Кызыл-Кии водворены в СИЗО ГКНБ КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338460/
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