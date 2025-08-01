Бывшие депутаты ЖК подозреваются в захвате угольного месторождения в Нарыне

Спецслужбы задержали бывших депутатов парламента по факту незаконного захвата угольного месторождения в Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным следствия, бывшие депутаты парламента Ж. уулу А. и М.М. в разный период времени путем применения угроз и других незаконных методов, без оплаты вынудили передать в их собственность контрольный пакет акций высоколиквидной компании, разрабатывающей отмеченное угольное месторождение.

Накануне, 31 июля, Ж. уулу А. и М.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, имеющих причастность к преступлению.

Фото из интернета. Задержанный Жунус уулу Алтынбек — бывший депутат ЖК от фракции «Онугуу- Прогресс»

Источник в силовых структурах рассказал 24.kg, что задержанными являются Жунус уулу Алтынбек — бывший депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс» в VI созыве и Маратбек Малабаев, который был депутатом II и III созывов и в акаевское время был известен по прозвищу Кошелек.