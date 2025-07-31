После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка

На Камчатке вслед за землетрясением активизировался вулкан Ключевская Сопка. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным специалистов, 30 июля на западном склоне вулкана начал сходить лавовый поток. В районе кратера зафиксированы мощные световые явления и взрывы. Извержение началось вскоре после сильного землетрясения возле Камчатки.

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), продолжается эксплозивно-эффузивная фаза. В любой момент возможны пепельные выбросы на высоту до 10 километров, что представляет опасность для авиации.

Эксперты уточняют, что активность вулкана начала нарастать еще весной. С 20 апреля отмечалась стромболианская активность — фонтанирование лавы из кратера. К 29 июля кратер, образовавшийся после извержения в конце 2023 года, заполнился лавой. Вулканские взрывы сопровождались выбросами пепла до 6 километров в высоту.

С 30 июля началось излияние лавы по Крестовскому желобу. Потоки лавы, соприкасаясь с ледниками и снежниками на склонах вулкана, могут вызывать фреатические (водно-паровые) взрывы с выбросом пепла до 10 километров. Это существенно увеличивает риски для авиаперелетов в регионе.

Дополнительную угрозу представляют лахары — горячие грязекаменные потоки, формирующиеся из-за интенсивного таяния снега и льда. Они стремительно стекают вниз по склонам вулкана. Из-за продвижения лавы по Крестовскому желобу существует опасность схода таких потоков по реке Крутенькая на северо-восточном склоне.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ранее опубликовал фотографию вулкана с линзовидным облаком, подсвеченным лавой в кратере.

Местные и федеральные службы продолжают наблюдение за ситуацией. Жителям региона рекомендуется следить за официальными сводками и соблюдать меры безопасности.

Напомним, накануне в Тихом океане возле Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой около 8,7 балла в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.