В Бишкеке ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков из России

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели спецоперацию по ликвидации устойчивого канала поставки и распространения синтетических наркотиков в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в Бишкеке задержаны двое граждан 1987 года рождения — Д.О.С. и Д.А.В. При обыске в их квартире обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета с характерным запахом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество идентифицировано как психотропное средство Альфа-PVP (так называемая «Соль»). Общий вес чистого вещества составил 3 килограмма 332 грамма, что относится к категории особо крупного размера.

Как установили следователи, подозреваемые наладили устойчивый канал поставки наркотиков из России через почтовые отправления. В Кыргызстане они фасовали и распространяли наркотики среди местных потребителей.

По факту возбуждены уголовные дела. Следственные мероприятия продолжаются.