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Происшествия

Жестоко избили парня. В Узгене задержаны подозреваемые, причастные к ОПГ

Спецслужбы задержали двух подозреваемых в избиение парня. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

В Узгенском районе парень обратился с заявлением о том, что его жестоко избили криминальные элементы. Медэкспертиза показала, что у заявителя диагностированы телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкие по признаку опасности для жизни. Спецслужбы задержали подозреваемых. Ими оказались трижды судимый 31-летний А.Ж.Т. и 20-летний А.К.А., которые ранее поддерживали связь с ОПГ криминального элемента по прозвищу Коен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337952/
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