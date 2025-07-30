Жестоко избили парня. В Узгене задержаны подозреваемые, причастные к ОПГ

Спецслужбы задержали двух подозреваемых в избиение парня. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В Узгенском районе парень обратился с заявлением о том, что его жестоко избили криминальные элементы. Медэкспертиза показала, что у заявителя диагностированы телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкие по признаку опасности для жизни. Спецслужбы задержали подозреваемых. Ими оказались трижды судимый 31-летний А.Ж.Т. и 20-летний А.К.А., которые ранее поддерживали связь с ОПГ криминального элемента по прозвищу Коен.