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Происшествия

Стрельба в Нью-Йорке: мужчина хотел напасть на офис NFL, но ошибся этажом

В Нью-Йорке 27-летний Шейн Тамура устроил стрельбу в небоскребе, пытаясь добраться до офиса Национальной футбольной лиги, но перепутал этажи. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что после того, как стрелок устроил стрельбу в вестибюле, он направился к лифтам. Однако вместо офисов NFL, он поднялся на 33 этаж, где располагалась компания по недвижимости Rudin Management, которой принадлежало здание.

При нем нашли записку с обвинениями в адрес NFL. В ней говорилось, что он играл в американский футбол в школьные годы и подозревал у себя хроническую травматическую энцефалопатию — заболевание, связанное с повторными ударами по голове. Стрелок считал, что лига не уделяет должного внимания данной проблеме.

«Изучите мой мозг. Мне жаль», — написал он в записке.

Полиция сообщила, что у него было диагностировано психическое расстройство.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в офисном здании на Манхэттене в Нью-Йорке, убив четырех человек, в том числе офицера городской полиции, и ранив еще одного.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337948/
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