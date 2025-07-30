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Происшествия

Спасатели МЧС помогли мужчине с гипертонией на пастбище в Кок-Бел

Сотрудники МЧС спасли 53-летнего мужчину, которому стало плохо на пастбище в Кок-Бел. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В селе Жыргалан Хан-Тенирийского айыл окмоту Ак-Суйского района Иссык-Кульской области у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья из-за высокого давления на пастбище.

Сообщение об инциденте поступило в 22.40, и четверо спасателей из 7-го отдельного мобильного горно-спасательного подразделения МЧС прибыли на место в 23.40, оказав гражданину первую медицинскую помощь. Они транспортировали его на машине в село Жыргалан, где передали бригаде скорой помощи.

На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337940/
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