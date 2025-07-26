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Происшествия

На альтернативной автодороге север — юг расчистили 4 тысячи кубометров обвала

На 283-284-м километрах альтернативной автодороги север — юг, на участке Арал — Казарман расчистили 4 тысячи кубометров обвала из сошедших 70-80 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что привлечены 2 экскаватора, 2 погрузчика, 5 автомашин HOWO и 15 рабочих ДЭП № 18.

Расчистка объемных камней продолжается.

Напомним, 24 июля в Тогуз-Тороуском районе около 12.20 на 280-281-м километрах альтернативной трассы Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад обрушился камнепад.

По предварительным данным, на проезжую часть обрушилось около 70-80 тысяч кубометров камней, в результате чего движение временно приостановлено.

Министерства транспорта
Фото Министерства транспорта
Работы по ликвидации последствий камнепада на данном участке начались незамедлительно, привлечены сотрудники и спецтехника ДЭП № 18 ГП «Кыргызавтожол-Север» и других организаций.

В связи с временным закрытием участка водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты, в частности, автодорогу Казарман — Ак-Талчат через перевал Кара-Гоо.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337592/
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