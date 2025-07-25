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Происшествия

На строительстве в Оше похищено 115 миллионов сомов, задержаны четыре человека

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил о задержании четырех человек по делу о хищении более 115 миллионов сомов, выделенных на строительство инженерной инфраструктуры в жилмассиве «Кен-Сай» Оша. 

По данным ГКНБ, среди задержанных — бывший начальник Ошского областного управления капитального строительства Ж.А.Ж., главный инженер Т.Д.Ж., главный бухгалтер К.С.О., а также руководитель подрядной организации ОсОО «С» А.К.Б.

Следствие установило, что из общего объема средств, выделенных из республиканского бюджета на сумму более 657 миллионов сомов, значительная часть использована не по назначению. По предварительной информации, подозреваемые получали откаты от подрядных организаций, в результате чего строительство затягивалось, а часть работ выполнялась с нарушениями либо не выполнялась вовсе.

В настоящее время все фигуранты дела водворены в ИВС ГКНБ, расследование продолжается. Спецслужбы устанавливают других возможных участников противоправной схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337525/
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