В селе Казарман выявили нарушение при строительстве парка за 41 миллион сомов

ГКНБ начал проверку по факту нарушений при строительстве парка в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал- Абадской области. Объект за 41 миллион сомов оказался заброшенным и недостроенным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил телеканал Region.

С 2021 года в селе Казарман велось строительство парка, на который выделили 41 миллион сомов. Однако на сегодняшний день объект находится в бесхозном и неудовлетворительном состоянии. Заказчиками проекта выступало айыл окмоту, указываются имена Эмилбек Артыкбаев и Зууракан Акунова, а подрядчиком — компания «Тагай Курулуш» во главе с Улукбеком Тагаевым.

Отмечается, что, несмотря на некачественное и неоконченное выполнение работ, ответственные лица подписали акты приема-передачи и полностью оплатили сумму по смете.

Назначена экспертиза для точной оценки объема выполненных работ и проверки возможного завышения цен. Подрядчику и заказчикам предъявлено требование о возмещении нанесенного ущерба государству. До выяснения всех обстоятельств обвиняемые заключены под стражу.