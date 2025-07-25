В Челябинской области будут судить кыргызстанца, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, 38-летняя жительница Магнитогорска и 35-летний гражданин Кыргызстана занимались распространением наркотических средств сразу в нескольких регионах.

Следствие полагает, что обвиняемые в составе организованной преступной группы через интернет-магазин незаконно распространяли наркотики. Один из них изготовил около 62 килограммов наркотического средства в подпольной лаборатории, расположенной в гаражном боксе в Магнитогорске, и спрятал часть партии в тайниках.

«Фигуранты действовали не только в Челябинской, но и в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года при изъятии девяти килограммов эфедрона из одного из тайников обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР «Гром» регионального управления Росгвардии.



По версии следствия, также обвиняемые легализовали свыше одного миллиона рублей путем конвертирования криптовалюты, которую они получали в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотиков.

«Оперативниками на территории города Миасса был задержан 35-летний гражданин КР, намеревавшийся сбыть шесть килограммов запрещенного товара», — уточняют в ведомстве.

Дело передано в Миасский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.