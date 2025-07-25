Глобальный сбой произошел в работе сети Starlink, Илон Маск принес извинения

Произошел глобальный сбой в работе сети Starlink. Американская компания подтвердила, что в работе ее сети произошел сбой, и специалисты активно пытаются устранить неполадки.

Услугами провайдера спутникового интернета активно пользуются подразделения Вооруженных сил Украины, которые сообщали о проблемах со связью.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в соцсетях «Starlink лег по всему фронту».

Работа Starlink будет восстановлена в ближайшее время, пообещал Илон Маск. Он извинился за сбой в работе системы спутникового интернета Starlink и заявил, что связь будет восстановлена в ближайшее время.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы подобное не повторилось», — написал он в соцсети Х.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной широкополосный интернет из любой точки мира.