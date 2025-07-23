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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Украине начались первые с начала войны массовые антиправительственные протесты

В Украине начались первые с начала войны массовые антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы против закона, который лишает независимости антикоррупционные органы.

Рада (парламент страны) поддержала законопроект об ограничении полномочий антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Киеве и других городах люди вышли на улицы против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. НАБУ и САП теперь фактически перейдут в подчинение Генеральной прокуратуры.

Накануне в НАБУ прошли обыски — украинские СМИ назвали это операцией по «нейтрализации российского влияния».

Митинги против закона стали первыми массовыми антиправительственными акциями в Украине с начала полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий независимости антикоррупционные органы. Документ практически отменяет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и существенно ограничивает процессуальную автономию Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, генпрокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору. Кроме того, он наделяется полномочиями давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, изменять подследственность дел, закрывать расследования по требованию стороны защиты, самостоятельно подписывать подозрения высшим чиновникам.

Глава государства объяснил решение отдать Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в подчинение генпрокурора необходимостью «очистить» их деятельность от «российского влияния».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337278/
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