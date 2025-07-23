На участке проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке, возле поворота в жилмассив «Киргизия-1», произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля. Как сообщают очевидцы, авария случилась на нерегулируемом перекрестке. К счастью, обошлось без пострадавших.

Видео с места происшествия было прислано в редакцию очевидцами. По их словам, аварии в этом месте происходят регулярно. После расширения проспекта до шести полос участок стал особенно опасным — светофоры и пешеходные переходы отсутствуют, а ближайшие регулируемые перекрестки находятся на значительном расстоянии.

Местные жители говорят, что ежедневно вынуждены перебегать дорогу на свой страх и риск. Особенно трудно приходится пожилым людям и детям. Горожане надеются, что власти услышат их обращения и установят пешеходные переходы или светофоры хотя бы на наиболее оживленных участках.

Напомним, реконструкция проспекта Айтматова — один из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Однако по-прежнему возникает вопрос о безопасности пешеходов на многих обновленных участках.