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Мошенники теперь обманывают кыргызстанцев от имени Генеральной прокуратуры

Генпрокуратура предостерегает граждан Кыргызстана от мошенников. По данным ведомства, в последние дни некоторые жители страны получают фейковые сообщения по электронной почте и через мессенджеры якобы от имени надзорного органа.

Кыргызстанцев вводят в заблуждение информацией о материалах исполнительного производства в «их организации». Мошенники настоятельно просят ознакомиться с содержанием письма.

Такие сообщения — фейк и мошенничество. Они не имеют никакого отношения к органам прокуратуры и направлены на введение граждан в заблуждение, подчеркивают в ГП КР.

Генеральная прокуратура напоминает:

  • никогда не открывайте приложение и не переходите по ссылкам;
  • через такие сообщения могут распространяться вредоносные программы;
  • защитите свои персональные данные.

Официальная информация органов прокуратуры публикуется только через официальные сайты и по государственным и межведомственным каналам связи.

Если вы получили подобное сообщение, то не распространяйте его и немедленно сообщите в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336941/
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