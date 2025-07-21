В Джалал-Абадской области задержан так называемый смотрящий по южному региону

ГКНБ в ходе анализа и мониторинга видеохостинга YouTube на странице «Кабар Медиа» 20 июля обнаружил опубликованное видео неустановленного лица, распространявшего идеи ОПГ.

Фото ГКНБ. Подозреваемый

21 июля проведенными следственно-оперативными мероприятиями в рамках возбужденного уголовного дела по статье 261 части 2 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР установлен и задержан житель села Сафаровка Сузакского района Джалал-Абадской области С. у. К., 1991 года рождения, занимающийся частным извозом. Он ранее не судим, состоит на учете МВД, как член ОПГ не состоит.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств публикации, а также проверяется возможная причастность С. у. К. к совершению других правонарушений.