Муниципальный автобус выехал на встречку и заблокировал движение

В Бишкеке водитель городского автобуса № 216 нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, и пересек двойную сплошную линию. Видео инцидента появилось в социальных сетях и вызвало волну критики. На записи видно, как автобус не только выезжает на встречку, но и полностью перекрывает путь другим автомобилям. Очевидцы отмечают, что ситуация произошла днем на одной из оживленных улиц города.

Пользователи требуют от мэрии и ГУОБДД реакции: наказания водителя, разъяснений и усиления контроля за муниципальным транспортом. По словам комментаторов, поведение водителя ставит под угрозу безопасность пассажиров и других участников движения.

Особое внимание вызвал регистрационный номер автобуса — 314AZ, который комментаторы сочли «провокационным» и «весьма символичным».

В муниципалитете пока не прокомментировали случившееся.