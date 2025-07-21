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Фальшивые «Кола» и «Пепси» разливались в подпольном цехе в Аксы

Сотрудники МВД в Аксыйском районе Джалал-Абадской области обнаружили подпольный цех по производству прохладительных напитков, работавший под видом известных торговых марок. Об этом сообщили местные жители.

По их данным, цех действовал без каких-либо санитарных и разрешительных документов. Напитки разливались в антисанитарных условиях. Однако визуально продукция практически не отличалась от оригинала — на бутылках были наклеены фальшивые акцизные марки, а упаковка повторяла фирменный стиль известных брендов.

В ходе осмотра изъяты сотни литров готовой продукции, а также оборудование для розлива и упаковки. Составлен акт, цех опечатан, назначены экспертизы.

Устанавливаются организаторы и каналы распространения подделок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336906/
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