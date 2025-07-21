10:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии Кара-Балты в ходе процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг по освоению выделенного 1 миллиарда сомов. 

По сведениям ГКНБ, с 2024 года по настоящее время муниципалитет Кара-Балты проводил тендеры по закупке товарно-материальных ценностей, предоставлению услуг по укладке асфальто-бетонного покрытия и строительству рынка «Кербен», где победителями объявили ОсОО «О К» и «Р С».

По данным следствия, бывший директор УКС мэрии Кара-Балты Б.А.С. использовал служебное положение с целью получения вознаграждения за присуждение тендеров вышеуказанным организациям, в которых использовал своих подчиненных в качестве посредников. Причем, как выяснило следствие, он сделал это по поручению мэра Кара-Балты Д.М.Р.

Предполагается, что ОсОО «О К» и «Р С» были вынуждены передать от 7 до 15 процентов от суммы контракта специалисту по закупкам УКС муниципалитета И.Р.О. Следствие подозревает, что главный бухгалтер УКС Р.Р.О. заранее выдавала в качестве аванса сумму, равную ранее обговоренной, для дачи так называемого отката за присуждение тендера, тем самым занималась незаконным выводом бюджетных средств.

Это подтверждается показаниями специалиста по закупкам УКС и главного бухгалтера, которые сообщили, что данная схема организована непосредственно по указанию мэра Кара-Балты Д.М.Р., а денежные средства, полученные за присуждение тендеров, распределялись между собой.

По результатам аудиторской проверки выявлен ущерб на сумму более 26 миллионов сомов.

На основании собранных материалов 15 июля указанные должностные лица Б.А.С., Р.Р.О. и И.Р.О. задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время госкомитет проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных лиц государственных органов и других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336903/
просмотров: 773
Версия для печати
Материалы по теме
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района
Мэрия Кара-Балты запускает масштабные проверки из-за радиации в плавильном цехе
ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке
Прикрывался управделами президента КР. Пресечен факт мошенничества
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Ошской области задержаны сотрудники налоговой службы
В Кыргызстане задержан сторонник ИГИЛ
«Ташиев, приезжай!» Почему глава ГКНБ стал символом надежды и страха на местах
Вице-мэра Бишкека водворили в ИВС ГКНБ
Популярные новости
Из&nbsp;Ленинградской области выдворили 1&nbsp;тысячу мигрантов, в&nbsp;том числе граждан&nbsp;КР Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
21 июля, понедельник
10:52
Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд
10:32
С начала 2025 года объем перевозок между Россией и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза
10:15
Президент Монголии посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»
10:15
Только 3 процента россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ
10:13
Фальшивые «Кола» и «Пепси» разливались в подпольном цехе в Аксы