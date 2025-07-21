Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии Кара-Балты в ходе процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг по освоению выделенного 1 миллиарда сомов.

По сведениям ГКНБ, с 2024 года по настоящее время муниципалитет Кара-Балты проводил тендеры по закупке товарно-материальных ценностей, предоставлению услуг по укладке асфальто-бетонного покрытия и строительству рынка «Кербен», где победителями объявили ОсОО «О К» и «Р С».

По данным следствия, бывший директор УКС мэрии Кара-Балты Б.А.С. использовал служебное положение с целью получения вознаграждения за присуждение тендеров вышеуказанным организациям, в которых использовал своих подчиненных в качестве посредников. Причем, как выяснило следствие, он сделал это по поручению мэра Кара-Балты Д.М.Р.

Предполагается, что ОсОО «О К» и «Р С» были вынуждены передать от 7 до 15 процентов от суммы контракта специалисту по закупкам УКС муниципалитета И.Р.О. Следствие подозревает, что главный бухгалтер УКС Р.Р.О. заранее выдавала в качестве аванса сумму, равную ранее обговоренной, для дачи так называемого отката за присуждение тендера, тем самым занималась незаконным выводом бюджетных средств.

Это подтверждается показаниями специалиста по закупкам УКС и главного бухгалтера, которые сообщили, что данная схема организована непосредственно по указанию мэра Кара-Балты Д.М.Р., а денежные средства, полученные за присуждение тендеров, распределялись между собой.

По результатам аудиторской проверки выявлен ущерб на сумму более 26 миллионов сомов.

На основании собранных материалов 15 июля указанные должностные лица Б.А.С., Р.Р.О. и И.Р.О. задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время госкомитет проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных лиц государственных органов и других причастных лиц.