На Иссык-Куле задержан гражданин за введение в оборот синтетических сетей

12 ноября 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса, сотрудники УВД Иссык-Кульской области провели следственно-оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В ходе указанных мероприятий на складе, расположенном на территории рынка «Дордой» и принадлежащем жителю Бишкека Т.С., проведен санкционированный обыск. По его результатам изъяты в качестве вещественных доказательств 3 тысячи 790 единиц синтетических браконьерских сетей китайского производства общим весом 3 тонны 941 килограмм.

По завершении следствия 24 февраля 2023-го указанные вещественные доказательства официально переданы старшему инспектору службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Т.И. для последующего уничтожения в установленном законом порядке.

В ходе последующих оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УВД Иссык-Кульской области в 2025 году, установлено, что ранее изъятые вещественные доказательства не уничтожены в установленном законом порядке, а незаконно введены в гражданский оборот.

Согласно материалам проверки, 24 февраля 2023-го Т.И., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно вывез со склада 3 тысячи 790 единиц синтетических рыболовных сетей, подлежавших уничтожению, и повторно передал их доверенному лицу владельца склада Т.С., расположенного на территории рынка «Дордой», на основании незаконно составленного акта о передаче, с целью их последующей реализации. Указанными действиями созданы предпосылки для осуществления противоправной браконьерской деятельности.

Эти действия являются нарушением указов президента № 131 и 172, которыми установлен запрет на оборот синтетических браконьерских сетей, и повлекли за собой существенный ущерб экологической безопасности страны.

Дополнительно установлено, что 15 марта 2025 года Т.И. составил фиктивный акт об уничтожении вещественных доказательств, чем совершил злоупотребление должностным положением.

По данному факту 12 июля следственная служба УВД Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. 15 июля Т.И. задержан в качестве подозреваемого, уведомлен о предъявленном обвинении.

Каракольский городской суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.